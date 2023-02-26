انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. يلا اشتري بسرعة الانخفاض كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر كرتونة البيض اليوم الأحد الموافق 26 فبراير 2023، بشكل حاد، وبدأت منذ أمسِ في التراجع بشكل تدريجي، بعد الإعلان عن وجود الدواجن البرازيلي، وعن نية الدولة توفير كميات كبيرة من البيض لمحاربة الغلاء لا سيما قبل شهر رمضان.

سعر كرتونة البيض اليوم

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