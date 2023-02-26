انت الان تتابع خبر روسيا توقف إمدادات النفط إلى بولندا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مجموعة النفط البولندية العملاقة "أورلن"، أمس السبت عن توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنابيب دروجبا بموجب العقد الأخير الساري، الذي كان يغطي نحو 10 في المائة من احتياجات "أورلن".



وأشارت تقارير صحفية أوروبية التي نقلت للمجموعة البولندية : "أوقف الجانب الروسي عمليات التسليم عبر خط أنابيب دروجبا إلى بولندا".



يأتي ذلك غداة موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وشركات إيرانية متهمة بدعم الحرب في أوكرانيا، التي بدأت منذ عام.



وأكدت مجموعة أورلن أن هذا التوقف لن يؤثر في إمداد العملاء البولنديين، وأنه "يمكن تأمين كل عمليات الإمداد (من الآن فصاعدا) عبر البحر".



وأفاد ماتشي ماليكي نائب وزير أصول الدولة البولندي، أن العقد الساري مع مجموعة "تاتنيفت" الروسية الذي ينتهي في نهاية عام 2024 يغطي "نحو 10 في المائة من احتياجات أورلن"، أي 200 ألف طن من النفط شهريا.



وأكد ماليكي، أن العقد مع "تاتنيفت" كان "الوحيد" الذي ما زال ساري المفعول.



من جانبه، قال دانييل أوباجتيك الرئيس التنفيذي لشركة "بي.كيه.إن أورلين" البولندية لتكرير النفط، أمس، إن روسيا أوقفت الإمدادات.



وأضاف على "تويتر"، "نحن نوفر الإمدادات بشكل فعال".