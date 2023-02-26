625 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا

انت الان تتابع خبر 625مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أميركا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي 2022، فائضا مقداره 625 مليون دينار.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي، نحو 2.75 مليار دينار.



وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت خلال العام الماضي، بنسبة 6.2 بالمئة، لتبلغ نحو 1.685 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.586 مليار دينار في العام 2021.



كما زادت قيمة مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأميركية في العام الماضي، بنسبة 7.3 بالمئة، لتبلغ نحو 1.060 مليار دينار، مقارنة مع 988 مليون دينار في العام 2021.



ووفقا لمعطيات إحصائية، تنوعت الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، بين صناعة الألبسة والمنسوجات، والصناعات الهندسية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والأدوية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، ومستحضرات البحر الميت، إضافة إلى الحلي والمجوهرات.



وتتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.



يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في شهر تشرين الأول من العام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في شهر كانون الثاني العام 2010، وعملت على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.— (بترا)