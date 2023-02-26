انت الان تتابع خبر انخفاص الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.64 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2653 نقطة.



وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.3 مليون دينار، مقارنة مع 10.3 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 29 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 36.7 مليون دينار، مقارنة مع 51.7 مليون دينار للأسبوع السابق.



أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغت 26.4 مليون سهم، نُفذت من خلال 15204 صفقة