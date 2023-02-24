انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 24 فبراير.. شوفوا الطن بيعمل ايه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة منذ يومين، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15400 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15400 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14900 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14700 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وصعدعقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 661.75 سنت لكل بوشل بمقدار ارتفاع 1.50 سنت أي بنسبة 0.23%، وزاد عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 1.75 سنت، ليسجل 661 سنت لكل بوشل، بنسبة 0.27%

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سعر القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية؛ وخسر عقد مارس لتداول القمح بمقدار 2.25 سنت، ليسجل العقد 736 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو لتداول القمح بمقدار 2 سنت؛ ليهبط العقد الآجل إلى 748.50 سنت للبوشل