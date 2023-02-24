انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 24 فبراير.. الطن يفاجئ الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، وسعر الأرز منذ يومين، كما انخفض سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير الآن 2023

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14500 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14100 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22100 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21200 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز الشعير اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس 2023، عند 16.820 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.010 دولار، أي بنسبة 0.06%، وزاد عقد مايو 2023، بنحو 0.060 دولار، ليسجل 17.075 دولار للقنطار.