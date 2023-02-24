انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 24 فبراير.. الطن مزغلل عين التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر