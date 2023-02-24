انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الجمعة 24 فبراير.. الكيس بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر منذ يومين، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17850 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.68 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.10 سنت، ونزل عقد مايو 2023 بنسبة 0.05%، ليسجل 20.33 سنت للرطل، أي بمقدار انخفاض 0.01 سنت.

كما تذبذبت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، ونزل عقد تداول شهر مايو 2023، لتصل إلى 573.90 دولار للطن، بمقدار هبوط 0.80 دولار، أي بنسبة 0.14%، وثبت عقد تداول أغسطس 2023 ليسجل 558.70 دولار للطن.