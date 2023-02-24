انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 24 فبراير.. عيار 21 محير الكل معاه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 24 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وعن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
عيار 24
سجل سعره عند نحو 1926.5 جنيها
سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة
عيار 21
سجل سعره عند نحو 1685 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن
سعر جرام الذهب عيار 18
عيار 18
سجل سعره عند نحو 1445 جنيها.
سعر الذهب لحظة بلحظة
سعر أوقية الذهب عيار 24
سجل سعره عند نحو 59706 جنيهات.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سجل سعر كيلو الذهب عند نحو 1.926 مليون جنيه اليوم.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعره عند نحو 13480 جنيها
سعر أونصة الذهب بالدولار
فيما سجلت سعر الأوقية الذهبية عند نحو 1825 دولار أمريكي اليوم، وستغلق البورصة العالمية يوم غدا السبت والأحد إجازة.