انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 24 فبراير.. بكام للمستهلك النهاردة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، الموافق 24 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

سعر طبق البيض اليوم

حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 110 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 115 جنيها بالمزرعة، حسب ما أوضحه عبد العزيز السيد.

كما تراوحت سعر كرتونة البيض الأحمر عند حوالي 125 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عند حوالي 120 جنيها للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 170 جنيها و185 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 96 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 22 جنيها و33 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 83 جنيها و85 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 100 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 70 جنيها و100 جنيها للكيلو.