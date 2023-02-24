انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24 فبرابر.. الساسو بيعمل ايه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 24 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 78 جنيها و80 جنيها، ويكون ذلك مقارنة لسعر الدواجن أمس، وسعر الدواجن أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو، وتختلف حسب سعر المنطقة وحسب سعر التاجر أيضا.

بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 110 جنيها و120 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 170 جنيها و185 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 96 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 22 جنيها و33 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 83 جنيها و85 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 100 جنيه إلى 125 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 70 جنيها و100 جنيها للكيلو.