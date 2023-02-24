مال وأعمال

أسعار العملات اليوم الجمعة 24 فبراير.. الدولار وصل لكام؟

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رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 24 فبراير 2023 في البنوك، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر العملات منذ يومين، وسعر العملات أول الأسبوع، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك ، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار العملات اليوم البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع

 
 

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر اليورو اليوم

سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.26 جنيه للشراء، 32.49 جنيه للبيع،

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 36.62 جنيه للشراء، 36.92 جنيه للبيع

أسعار العملات في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 96.08 جنيها للشراء، و99.75 جنيه للبيع

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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