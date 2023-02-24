انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 24 فبراير.. حديد عز بيعمل مفاجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء منتصف الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء أول أمس.

أسعار مواد البناء اليوم