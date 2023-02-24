أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 24 فبراير.. حديد عز بيعمل مفاجأة

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء منتصف الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء أول أمس.
أسعار مواد البناء اليوم
فيما سجل سعر طن السويس للصلب عند 26850 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه.
سعر الحديد اليوم
كما سجل سعر حديد بشاي عند 27360 جنيه.
وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 26850 جنيها.
وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
وسجل سعر حديد المراكبي عند 25500 جنيه.
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1860 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1855 جنيه.
كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1903 جنيه.
سعر طن الأسمنت اليوم
فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1875 جنيه.
وسجل سعر أسمنت حلوان 45 عند 1898 جنيه.
سجل سعر أسمنت السويدي عند 1925 جنيه