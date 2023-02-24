انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 فبراير.. الكيلو بكام ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 استقرارها في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم منذ يومين، وأسعار اللحوم منتصف الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم