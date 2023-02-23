انت الان تتابع خبر رصيد الدين الحكومي يصل لـ30.4 مليار دينار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2022 (بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ما قيمته 30417.3 مليون دينار، أو ما نسبته 88.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني من عام 2022 مقابل 28763.1 مليون دينار في نهاية عام 2021 أو ما نسبته 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس نهج السياسة المالية في تحقيق الخفض التدريجي لنسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.



وأشارت وزارة المالية، في نشرتها الشهرية، إن الإيرادات المحلية خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2022 بلغ ما قيمته 7320.9 مليون دينار، بارتفاع مقداره 601.7 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 369.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 232.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ما نسبته 90.2 بالمئة، مقابل ما نسبته 84.8 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2021 مما يعكس تعزيز الاستقلال المالي.



ويعزى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع الضريبة العامة على السلع والخدمات بحوالي 90.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 3785.5 مليون دينار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022 وارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل والأرباح بما مقداره 345.4 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1472.6مليون دينار.



ويعود هذا الارتفاع إلى سير الحكومة على الطريق الصحيح بمراجعة المنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.



وعلى صعيد النفقات العامة، ارتفعت بما مقداره 598.1 مليون دينار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى ما قيمته 9388.5 مليون دينار، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بحوالي 142.8مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بحوالي 412 مليون دينار.