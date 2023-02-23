انت الان تتابع خبر 499 مليون دينار حجم التداول العقاري في المملكة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 45 بالمئة خلال شهر تشرين الثاني الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي إلى 499 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري للتداول العقاري في المملكة، الذي أصدرته دائرة الأراضي اليوم الخميس، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات خلال نفس فترة المقارنة من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 61 بالمئة؛ لتبلغ نحو 24.4 مليون دينار.

وأظهر التقرير ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة لنهاية شهر تشرين الثاني الماضي بنسبةٍ بلغت 29 بالمئة، مقارنه بنظيرتها من العام السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت 23 بالمئة، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت 31 بالمئة مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022.

