19.4 مليار دينار قيمة المستوردات في 2022

انت الان تتابع خبر19.4 مليار دينار قيمة المستوردات في 2022 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2022 قد بلغت 8789.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 32.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2022 ما مقداره 8081.8 مليون دينار بارتفاع نسبته 33.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 708.1 مليون دينار خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 17.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. أما المستوردات؛ فقد بلغت قيمتها 19375.7 مليون دينار خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 26.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.



وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 10585.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 22.4% خلال عام 2022 مقارنة مع بنفس الفترة من عام 2021 .



أما على الصعيد الشهري؛ فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الأول من عام 2022 ما مقداره 682.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الأول من عام 2022 ما مقداره 619.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 4.5% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 63.3 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2022 بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، أما المستوردات، فبلغت قيمتها 1413.7 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2022 بانخفاض نسبته 7.2% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.



وبهذا فإن العجز في الميزان التجاري قد بلغ 731.3 مليون دينار بانخفاض نسبته 16.6% خلال شهر كانون الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.