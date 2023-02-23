499 مليون دينار حجم التداول العقاري في الاردن الشهر الماضي

انت الان تتابع خبر499 مليون دينار حجم التداول العقاري في الاردن الشهر الماضي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف تقرير دائرة الاراضي والمساحة، عن ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت 45% مقارنة بنظيرتها من العام السابق؛ ليبلُغ 499 مليون دينار أردني تقريباً.



وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت 61% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ (24,413,364) دينار أردني.



كما ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت 14% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ (8,189,122) دينار أردني.



وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت 46% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ لتبلُغ (32,602,486) دينار أردني.



ومن جهة اخرى انخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت 12% مقارنةً بنظيرتها من العام السابق؛ حيث بلغت (15,822,147) دينار.



وارتفعت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت 25% مقارنةً بنظيرتها من عام 2022، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%30) مقارنةً بنظيرتها من عام 2022، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%16) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022.



كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبةٍ بلغت (%29) مقارنةً بنظيرتها من عام 2022، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنظيرتها من عام 2022، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%31) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2022