سعر الذرة اليوم الخميس 23 فبراير.. الطن مريح يا تجار

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 15000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14800 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 675.50 سنت لكل بوشل بمقدار ارتفاع 1.50 سنت أي بنسبة 0.22%، وصعد عقد مايو لتداول الذرة بمقدار 1 سنت، ليسجل 675.25 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سعر القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 0.75 سنت، ليسجل العقد 737.25 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 0.75 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 750.75 سنت للبوشل.