انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 23 فبراير.. اللتر بكام للمستهلك؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 23 فبراير 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم