سعر الزيت اليوم الخميس 23 فبراير.. اللتر بكام للمستهلك؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 23 فبراير 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الزيت اليوم
سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 43000 جنيه
زيت الذرة المكرر
سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 50000 جنيه.
سعر كرتونة الزيت جملة اليوم
زيت صويا مكرر
سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 62000 جنيه.
زيت عباد الشمس المكرر
سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 49000 جنيه.
أسعار الزيت في مصر اليوم
زيت الأولين
سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 60000 جنيه.
سعر إزازة الزيت اليوم في التموين
جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.
سعر الزيت الروسي في مصر
أما بالنسبة لسعر الزيت الروسي، فقد تم طرح العبوة بقيمة 58 جنيها، ويتوافر في سلسلة محلات فتح الله ماركت بأغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.