انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 23 فبراير.. الكيلو بكام النهاردة للمستهلك؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 23 فبراير تواصله في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17850 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.32 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.03 سنت، وصعد عقد مايو 2023، بنسبة 0.05%؛ ليسجل 19.91 سنت للرطل أي بمقدار زيادة 0.01 سنت.

كما تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مايو 2023؛ ليصل إلى 566.80 دولار للطن، بمقدار تراجع 0.20 دولار، بينما ارتفع اد عقد تداول أغسطس 2023؛ ليسجل 551.40 دولار للطن، بارتفاع قدره 0.30 دولار، أي بنسبة 0.05%.