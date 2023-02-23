أسعار الخضار اليوم والفاكهة اليوم الخميس.. يا مجنونة يا قوطة

انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم والفاكهة اليوم الخميس.. يا مجنونة يا قوطه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار اليوم، الخميس 23 فبراير 2023، تباين مع بداية حركة البيع والشراء، في جميع الأسواق، وجاءت غالبية الأصناف ثابتة مقارنة سعر الخضار والفاكهة أمس.
أسعار الخضار اليوم
يستعرض في السطور التالية “دوت الخليج”، لقرائه، أسعار الخضار اليوم والفاكهة بمصر الخميس في الأسواق المحلية:
أسعار الخضار بالجملة
سجلت أسعار الخضار اليوم الخميس بتباين وثبات في سوق الجملة على نفس أسعار أمس، وجاءت كالتالي:
– سعر كيلو البصل سجل صباح اليوم 6 جنيهات وسجل كيلو البامية سعر 17 جنيها للكيلو، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا بقيمة 12 إلى 22 جنيهًا، و سجل كيلو الفلفل الرومي نحو 5 و9 جنيهات صباح اليوم.
- سجل سعر كيلو الفلفل البلدي الحار في سوق الجملة ما بين 6 و10 جنيهات، وسجل كيلو الباذنجان سعر 4 و7 جنيهات.
- سجل سعر كيلو الطماطم بنحو 4 و7 جنيهات، وسجلت الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، وسجل كيلو الخِيار سعر من 6 إلى 8 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
- جاء كيلو الليمون بسعر 6 جنيهات، وسجل كيلو التفاح المستورد من 25 إلى 30 جنيها، وجاء كيلو الكمثرى 16 جنيها.
- استقر العنب البناتي بسعر نحو 50 جنيها، وسجل كيلو الجوافة اليوم بسعر نحو 10 جنيهات، كما استقر المانجو العويسي بسعر نحو 30 جنيها، وجاء سعر كيلو الموز 13 جنيها جملة، واستقر سعر كيلو المانجو الزبدية نحو 35 جنيها.
- استقر كيلو البرتقال على نحو 8 جنيهات، وكيلو اليوسفي استقر بنحو 6 جنيهات.