أسعار الخضار اليوم والفاكهة اليوم الخميس.. يا مجنونة يا قوطة

انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم والفاكهة اليوم الخميس.. يا مجنونة يا قوطه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضار اليوم، الخميس 23 فبراير 2023، تباين مع بداية حركة البيع والشراء، في جميع الأسواق، وجاءت غالبية الأصناف ثابتة مقارنة سعر الخضار والفاكهة أمس.

أسعار الخضار اليوم