انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 23 فبراير.. الطن مفرح التجار معاه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبتت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 23 فبراير 2023 بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 22500 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 22400 جنيه.

سعر طن العلف اليوم

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 22300 جنيه.

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 21700 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 40500 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 41500 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 17500 جنيه.

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 21000 جنيه.