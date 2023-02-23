سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 23 فبراير.. الطن بيرجع لورا

سعر الأرز الشعير الآن 2023

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14600 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14200 جنيه.

سعر الأرز الأبيض اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22300 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21400 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز الشعير اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس 2023، عند 16.995 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.030 دولار، أي بنسبة 0.18%، وانخفض عقد مايو 2023، بنسبة 0.06%؛ ليسجل 17.210 دولار للقنطار، بانخفاض 0.010 دولار.