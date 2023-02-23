انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 23 فبراير.. كيلو البتلو بقي بكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 23 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم