أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس.. عز والسويس عاملين الصح

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

في السطور التالية، “دوت الخليج”، يستعرض لقرائه، أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في سوق البناء والتشييد:

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، مع بداية التداول اليوم الخميس استقرارًا وثباتا في الأسعار على نفس المدة الماضية أمام المواطنين.

أسعار مواد البناء اليوم

سجل صباح اليوم سعر ع طن حديد عز، نحو 28870 جنيهًا، ويباع الطن الواحد من الحديد الاستثمار بنحو 27875 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم بنحو 28500 جنيها، ويباع حديد بشاي نحو 28200 جنيه للطن، وبلغ طن حديد المصريين بنحو 27350 جنيها للطن.

وسجل صباح اليوم طن حديد العشري بنحو 27350 جنيها، وجاء سعر حديد المراكبي مستقر عند 27200 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 1940 جنيها للطن، وجاء طن أسمنت النصر بنحو 1900 جنيه للطن، واستقر سعر طن أسمنت السويدي نحو 1980 جنيها للطن، وجاء طن أسمنت المعلم بسعر 1880 جنيها.

وجاء سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1870 جنيها للطن، وسعر طن أسمنت العسكري بني سويف نحو 1880 جنيها للطن، وسعر طن أسمنت المسلح نحو 1950 جنيها، وجاءسعر طن أسمنت المخصوص بنحو 1880 جنيها للطن، وسجل أسمنت سيناء نحو 1880 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

استقرت أسعار الحديد عالميا دون تغيير جديد، في ظل تذبذب السعر محليًا، فمربعات الصلب سجلت سعر ما بين 540 – 600 دولار للطن.

كما استقر سعر الحديد التسليح ما بين 690 – 700 دولار للطن، بحلول نهاية يناير 2023.