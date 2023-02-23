انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس.. اشتري الساسو والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس الموافق 23 فبراير 2023، ثباتا على أسعار أمس الأربعاء في الأسواق وفي المزارع، كما ارتفع سعر البط وسعر الكتكوت عمر أسبوع.
أسعار الدواجن اليوم
يستعرض موقع دوت الخليج في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.
سجل 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق.
أسعار الدواجن اليوم في مصر
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن مرتفعة المدة الحالية، وخلال القريب سوف تتراجع الأسعار.
أسعار الدواجن البلدي
سجلت نحو 85 جنيها و88 جنيها.
بورصة الدواجن اليوم
جاءت الأسعار كالتالي:
سجل كيلو البانيه نحو 170 جنيها و200 جنيه.
سجلت الدواجن الساسو نحو 76 جنيها في المزرعة.
سجلت الكتاكيت اليوم من 25 جنيها إلى 30 جنيها.
سجل كيلو الأوراك سعر 90 جنيها.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
سجلت نحو 82 جنيها و85 جنيها للكيلو.
سعر الرومي اليوم
سجل 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق.
سجل البط اليوم بسعر 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.