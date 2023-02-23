انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس.. اشتري الساسو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس الموافق 23 فبراير 2023، ثباتا على أسعار أمس الأربعاء في الأسواق وفي المزارع، كما ارتفع سعر البط وسعر الكتكوت عمر أسبوع.

أسعار الدواجن اليوم