انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. يلا اشتري طبق بسرعة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، تباين كبير واستقرار على نفس أسعار أمس الأربعاء، دون أي زيادة جديدة، ورغم الثبات إلا أن البيض مرتفعًا بشكل قياسي، وخلال المدة الحالية، يترقب المواطنين حالة الثبات ويقبلون على الشراء، لا سيما قبل شهر رمضان.
سعر كرتونة البيض اليوم
“دوت الخليج”، يسعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 23 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك
تحافظ الكرتونة اليوم في مصر، على سعرها، فسجلت قيمة ما بين 90 إلى 125 جنيها، واستقر البيض الأبيض بنحو 110 جنيهات للمستهلك، والبيض الأحمر سجل سعر 125 جنيها للمستهلك أيضًا.
سعر كرتونة البيض الأحمر
سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر مرتفع للغاية، فبلغت الكرتونة في المزرعة 115 جنيهًا وتزيد ما بين 5 إلى 10 جنيهات، لتباع للمستهلك ما بين 120 إلى 125 جنيهًا.
أسعار البيض البلدي
سجلت الكرتونة البلدي في المزرعة بداية من 105 جنيهات، و من 115 جنيها للمستهلك.
أسعار البيض الصحراوي
ثبت البيض الصحراوي على سعر 90 إلى 120 جنيها للكرتونة في الأسواق