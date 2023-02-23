انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر.. يلا اشتري طبق بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، تباين كبير واستقرار على نفس أسعار أمس الأربعاء، دون أي زيادة جديدة، ورغم الثبات إلا أن البيض مرتفعًا بشكل قياسي، وخلال المدة الحالية، يترقب المواطنين حالة الثبات ويقبلون على الشراء، لا سيما قبل شهر رمضان.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يسعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 23 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.