انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر الخميس.. هتتبسط من عيار 21 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم في مصر الخميس الموافق 23 فبراير 2023، ثبات على سعر ليلة أمس دون أي تحرك جديد، ليظل المعدن النفيس في مصر محافظ على استقراره، وسعر البيع والشراء أمام المواطنين.

سعر الذهب اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، في محال الصاغة، غير شاملة للمصنعية.

سجل عيار 24 بنحو 1926 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1444 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل عيار 21 نحو 1685 جنيها، ويصل إلى 1750 بالمصنعية.

أسعار الذهب لحظة بلحظة

سعر أوقية الذهب سجلت صباح اليوم نحو 1832 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب نحو 13380 جنيها

أسعار الذهب اليوم عالميا

شهد سعر الذهب عالميًا تباين وثبات على أمس فجاءت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية.