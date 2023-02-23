انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي مباشر.. بكام أمام الجنيه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر بشكل ثابت أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 23 فبراير 2023، مقارنة بـ سعر الدولار أمس، في البنوك المصرية والمصارف.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، في البنوك والمصارف الخميس 23 فبراير 2023: