انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الخميس 23-2-2023.. اعرف بكام في البنوك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري تباين وثبات منذ بداية الأسبوع الحالي في غالبية العملات العربية والأجنبية، في البنوك والمصارف المحلية، دون أي زيادة جديدة.

أسعار العملات اليوم