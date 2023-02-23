انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الخميس 23-2-2023.. اعرف بكام في البنوك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري تباين وثبات منذ بداية الأسبوع الحالي في غالبية العملات العربية والأجنبية، في البنوك والمصارف المحلية، دون أي زيادة جديدة.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الخميس 23 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم
سجل 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
سجل نحو 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل قيمة 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل صباح اليوم نحو 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
سجل نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.