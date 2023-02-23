انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم الخميس 23-2-2023.. اشتري البطلي حالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر السمك اليوم في مصر الخميس 23 فبراير 2023، تباين في المزاد العلني بسوق العبور، استقرت غالبية الأصناف الشعبية، ولم تتحرك على نفس سعر السمك أمس في سوق السمك بمختلف محافظات الجمهورية.

أسعار الأسماك في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك اليوم الخميس 23 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر:

من جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة، قال في تصريحات سابقة منسوبة له، على أن الدولة المصرية تسعى لزيادة التصدير خلال المدة الحالية، وسيتم تخفيض الأسعار قريبا.

سعر السمك اليوم جملة

بلغ المرجان بنحو 32 و70 جنيها.

بلغ كيلو السبيط اليوم 200 جنيه.

بلغ الكابوريا ما بين 70 و150 جنيها.

بلغ كيلو الجمبري بـ 150 إلى 450 جنيها

سعر الأسماك اليوم في مصر

سعر كيلو الثعابين 50 و250 جنيها.

سعر سمك الكابوريا الصغير نحو 24 و84 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي من 100 و125 جنيها

سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

سجل السمك البلطي نحو 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد للحجم الوسط، وسجل سعر البلطي ما بين 60 و70 جنيها.

سعر السمك البوري اليوم

استقر البوري عند سعر ما بين 100 و115 جنيها.

سعر السمك في سوق العبور

سجل كيلو السبيط سعر ما بين 120 و220 جنيها.

سعر السمك الدنيس

كيلو الدنيس شهد سعر ما بين 130 و220 جنيها.