انت الان تتابع خبر الحكومة : إنخفاض بأسعار المشتقات النفطية عالمياً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني, بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.



ووفقا للبيانات بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من شهر شباط الحالي 815.5 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني منه والذي بلغ 834 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت 2.2 بالمئة.



وبلغ معدل سعر البنزين أوكتان 95 في الأسبوع الثاني 850.1 دولار، مقابل 866.6 دولار للطن والمسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 1.9 بالمئة.

وانخفض سعر السولار من 773.9 دولار إلى 746.9 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 3.5 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 835.2 دولار للطن إلى 796.2 دولار للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 4.7 بالمئة.



وارتفع سعر زيت الوقود من 396.7 دولار للطن إلى 406.9 دولار ، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في الشهر الحالي إلى 790 دولارا للطن، مقارنة مع سعره المسجل في الشهر الماضي، والذي بلغ 601.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 31.4 بالمئة.



وانخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي إلى 82.8 دولار للبرميل، مقارنة مع 84.4 دولار للبرميل في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 1.9 بالمئة.