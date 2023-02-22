انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 22 فبراير.. الجرام بكام بعد تذبذب الذهب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 22 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية وجاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم

سجل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 عند 17.05 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 880 عند 18.76 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عند 28.38 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,402.80 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,794.94 جنيها.

سعر جرام الفضة اليوم مصر

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 5,333.85 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 6,560.63 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 12,993.26 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو جرام عند 25,602.48 جنيها.

سعر جرام الفضة 925 اليوم

سجل سعر أونصة الفضة عند 663.603 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة عيار 999 عند 21.29 جنيها.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 عند 20.42 جنيها.

سجل جرام سعر الفضة الاسترليني عيار 925 عند 19.72 جنيها.

سجل سعر جرام فضة العملات عيار 900 عند 19.18 جنيها.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم

سجل سعر جرام الفضة عند 21.15 جنيها.

سجل سعر أونصة الفضة عند 657.896 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرام عند 1,057.60 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 2,115.19 جنيها.