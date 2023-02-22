انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 22 فبراير.. الكيلو في التموين بكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير بالأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 17850 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

وسجلت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

وسجلت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.33 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.08 سنت، وارتفع عقد مايو 2023 بنسبة 0.66%، ليسجل 19.93 سنت للرطل، أي بمقدار زيادة 0.13 سنت.

وتباينت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مايو 2023، ليصل إلى 568.90 دولار للطن، بمقدار تراجع دولار واحد، أي بنسبة 0.18%، وارتفع عقد تداول أغسطس 2023، ليسجل 552.10 دولار للطن، بارتفاع طفيف قدره 0.80 دولار، أي بنسبة 0.15%