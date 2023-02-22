انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 22 فبراير.. الطن محير التجار معاه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

سعر الذرة اليوم

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 15500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 15500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 15000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14800 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم عالميا

تباينت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وارتفع عقد مارس لتداول الذرة ليصل إلى 681 سنت لكل بوشل بمقدار ارتفاع 0.50 سنت أي بنسبة 0.07%، واستقر عقد مايو لتداول الذرة، ليسجل 680.50 سنت لكل بوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12750 جنيه.

سعر القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية؛ وارتفع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 1 سنت، ليسجل العقد 751.50 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو لتداول القمح بمقدار 1.25 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 764 سنتًا للبوشل