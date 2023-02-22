انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الأربعاء 22 فبراير.. شوفوا الطن بيعمل ايه؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم

زيت الذرة الخام

سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 43000 جنيه

زيت الذرة المكرر

سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 50000 جنيه.

سعر كرتونة الزيت جملة اليوم

زيت صويا مكرر

سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 62000 جنيه.

زيت عباد الشمس المكرر

سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 49000 جنيه.

أسعار الزيت اليوم

زيت الأولين

سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 60000 جنيه.

سعر زجاجة الزيت اليوم في التموين

جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.

سعر إزازة الزيت اليوم

كما سجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وأيضا سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها، فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها

سعر الزيت الروسي

أما بالنسبة لسعر الزيت الروسي، فقد تم طرح العبوة بقيمة 58 جنيها، ويتوافر في سلسلة محلات فتح الله ماركت بأغلب أنحاء ومحافظات الجمهورية.