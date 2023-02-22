انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 22 فبراير.. الطن يتراجع في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، وسعر الأرز أول أمس، كما انخفض سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم