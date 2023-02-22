سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 22 فبراير.. الطن يتراجع في الأسواق

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 لسعر لطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعر الأرز أمس، وسعر الأرز أول أمس، كما انخفض سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الأرز الشعير اليوم
سعر الأرز الشعير الآن 2023
سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 14700 جنيه.
سعر الأرز الأبيض اليوم
أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 22300 جنيه.
وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 21400 جنيه.
سعر الأرز اليوم في التموين
بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.
سعر طن الأرز الشعير اليوم عالميا
تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، واستقر عقد مارس 2023، عند 17.270 دولار للقنطار، وتراجع عقد مايو 2023 بمقدار 0.020 دولار، ليسجل 17.475 دولار للقنطار، أي بنسبة 0.11%.