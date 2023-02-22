أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 22 فبراير.. شوف بكام بعد الزيادة الأخيرة؟

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم في مصر
وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 22400 جنيه.
سعر طن العلف بكام النهاردة؟
وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 22300 جنيه.
سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 21700 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 40500 جنيه.
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 41500 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 17500 جنيه.
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 21000 جنيه.
سبب تذبذب سعر طن الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.