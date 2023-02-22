انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 22 فبراير.. شوف بكام بعد الزيادة الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم في مصر