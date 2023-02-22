انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22 فبراير.. كيلو البفتيك وصل لكام؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023 في الأسواق، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية وتكون حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وجاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم

سعر اللحوم الكندوز بين 220 و250 جنيه للكيلو.

سعر الاستيك والبفتيك تراوحت بين 180 جنيها و220 جنيها.

سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 200 جنيها و250 جنيها.

أسعار كيلو اللحم المفروم ما بين 180 جنيها إلى 210 جنيها.

أسعار اللحم البلدي من 220 جنيها إلى 260جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 220 و250 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة البرازيلي اليوم

سعر كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 180 جنيه.

أسعار كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 140 جنيها إلى 170 جنيها.

سعر اللحم الضأن 135 جنيها، وسعر الكلاوي من 140 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو.

سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 160 جنيها إلى 190 جنيه.

أسعار كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها.

سعر كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 220 جنيها و260 جنيه.

سعر عرق التربيانكو تراوحت بين 220 جنيها و250 جنيه.

أسعار اللحوم الضاني ما بين 220 جنيها و260 جنيهات.

سعر السجق البلدي تراوحت بين 170 جنيها و190 جنيها.

سعر كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 230 جنيها و290 جنيه.

أسعار كيلو اللحوم البقري تبدأ من 160 جنيها إلى 195 جنيها.