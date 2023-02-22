انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم في مصر.. شوف جميع الأصناف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السمك البلطي في مصر اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، مع بداية المزاد العلني في سوق العبور، الذي سجل استقرارًا وثباتا في غالبية الأصناف الشعبية وجاءت على نفس أسعار الأسماك أمسِ، دون أي تغير جديد في سوق السمك بمختلف محافظات الجمهورية.

أسعار الأسماك في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، في أسواق الجملة، وللمستهلك بجميع محافظات مصر:

السيد القصير، وزير الزراعة، قال في تصريحات سابقة، أن الدولة تعمل على زيادة التصدير خلال المدة الحالية، وأنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85% خلال المدة الأخيرة.

سعر السمك اليوم جملة

استقرت أسعار المرجان بنحو 32 و70 جنيها.

استقر كيلو السبيط اليوم 200 جنيه.

سجل الكابوريا ما بين 70 و150 جنيها.

كيلو الجمبري يباع بـ 150 إلى 450 جنيها

سعر الأسماك اليوم في مصر

سجل كيلو الثعابين 50 و250 جنيها.

كيلو سمك الكابوريا الصغير سجل 24 و84 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي من 100 و125 جنيها

سعر السمك البلطي اليوم بسوق العبور

ما بين 47 جنيها و57 جنيها للكيلو الواحد للحجم الوسط.

شهد سعر البلطي ما بين 60 و70 جنيها.

سعر السمك البوري اليوم

سمك البوري سجل سعر ما بين 100 و115 جنيها.

سعر السمك في سوق العبور

سجل كيلو السبيط سعر ما بين 120 و220 جنيها.

كيلو القاروص سجل سعر 160 جنيها.

سعر السمك الدنيس