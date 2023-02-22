انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر 22-2-2023.. اعرف اليورو بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المحلية، على سعر ثابت مقارنة بـ سعر العملات أمس، إذ سجلت غالبية العملات ثباتا في سعر الصرف أمام العملة المصرية دون أي زيادة جديدة.

أسعار العملات اليوم