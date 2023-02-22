انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر 22-2-2023.. اعرف اليورو بكام والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المحلية، على سعر ثابت مقارنة بـ سعر العملات أمس، إذ سجلت غالبية العملات ثباتا في سعر الصرف أمام العملة المصرية دون أي زيادة جديدة.
أسعار العملات اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 في مصر، أمام الجنيه المصري، حسب شواهد البنك الأهلي المصري:
أسعار العملات اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم
- سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
- سجل نحو 32.50 جنيه للشراء، 32.69 جنيه للبيع.
أسعار العملات في البنك الأهلي
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
- سجل نحو 36.54 جنيه للشراء، 36.78 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم
سعر الدينار الكويتي اليوم
- سجل نحو 96.03 جنيه للشراء، و 99.67 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
- سجل نحو 8.09 جنيه للشراء، و8.13 جنيه للبيع.