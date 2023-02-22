سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-2-2023.. بكام في البنك الأهلي

رياض - احمد صلاح - سجلت العملة الأمريكية استقرار كبير أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، ليسجل سعر الدولار اليوم، الأربعاء 22-2-2023، تباين كبير في البنوك المصرية والمصارف.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، في البنوك والمصارف.

– سجلت العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري، نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك البركة

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في ميد بنك

سجل نحو 30.55 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدُّوَليّ

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار تحديث يومي لايف

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل نحو 30.42 جنيه للشراء، 30.52 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل نحو 30.52 جنيه للشراء، 30.62 للبيع.