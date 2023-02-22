انت الان تتابع خبر أسعار الذهب لحظة بلحظة 22-2-2023.. عيار 21 مفرح المخطوبين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الذهب اليوم استقراره وثبات سعره أمام المواطنين في محال الصاغة وبيع الذهب، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، بثبات كبير منذ فترة كبيرة، دون أي تغير، لا سيما بعد القفزة الكبيرة المدة الماضية، ليشهد المعدن الأصفر استقراره مقارنة بـ أسعار الذهب أمسِ.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، في محال الصاغة، غير شاملة للمصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل عيار 24 بنحو 1926 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

استقر عيار 21 صباح اليوم نحو 1685 جنيها، ويزيد من 60 إلى 150 جنيهًا مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1444 جنيها

أسعار الذهب لحظة بلحظة

سعر أوقية الذهب سجل 1832 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب سجل 13380 جنيها

أسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع أمسِ، ويسجل عقود الذهب الفورية بنسبة 0.90% لتصل إلى 1,819.78 دولار للأوقية، وسجلت عقود الذهب الآجلة بنسبة 1.19% وسجلت نحو 1,829.80 دولار للأوقية.