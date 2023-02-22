خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الجزائرية الأردنية

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رياض - احمد صلاح - إستقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بقصر الحكومة الوفد الوزاري الأردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي الذي أنهى زيارة للجزائر اليوم لتنفيذ مخرجات الزيارة الملكية الى الجزائر في كانون أول الماضي.



وتطرق الطرفان إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية والتأكيد على استعدادهما للعمل من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.



وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الهامة لاسيما خارطة الطريق الجزائرية-الأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري للفترة 2023-2025، والتي أكد الجانبان استعدادهما لتنفيذها عبر تكثيف الاتصالات الثنائية على جميع المستويات.



من جانب آخر وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار على خارطة طريق للفترة 2023-2025 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والأردن.



ويأتي توقيع هذه الوثيقة خلال زيارة الوفد الوزاري الأردني الذي زار الجزائر على مدى اليومين الماضيين برئاسة الشمالي وضم وزراء السياحة والآثار مكرم القيسي والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والزارعة خالد الحنيفات والصحة فراس الهواري والاستثمار خلود السقاف.



وتندرج خارطة الطريق في إطار تنفيذ مخرجات الزيارة الملكية الى الجزائر في كانون أول الماضي.



وقال الشمالي أن زيارة الوفد الوزاري الأردني للجزائر ولقاءه الوزير الأول والنظراء الجزائريين حققت نتائجا في غاية الأهمية ترجمة لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين وتنفيذا لمخرجات الزيارة الملكية مشيرا الى أن الاتفاق على آلية عمل تضمنتها خارطة الطريق لتعزيز التعاون في العديد من المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريعا في اجراءات تنفيذ محتويات خارطة الطريق بما يسهم في زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمار وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والزراعة والاستثمار والسياحة وغيرها.



وتضمنت خارطة الطريق الموقعة أهم أنشطة التعاون المتفق عليها والآليات الكفيلة بتجسيدها على المديين القريب والمتوسط.



وتتعلق أهم النقاط الواردة بتفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها التحضير لأعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية المقرر عقدها بعمان في حزيران المقبل وتدعيم الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتعزيز دور اللجان الفنية القطاعية وفرق العمل المشترك.



كما تستهدف الخارطة زيادة المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات البينية حيث نصت خارطة الطريق على تفعيل اتفاقيات التعاون والتجارة والاستثمار المبرمة وتفعيل مجلس رجال الأعمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين وعقد لقاءات وزيارات متبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال لبحث فرص التعاون والشراكة المتاحة في الجزائر والأردن وتشجيعهم على المشاركة في المعارض التي تقام في البلدين.



وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الأردن خلال السنة الجارية.



كما تضمنت الوثيقة اتفاق الطرفين على مواصلة تنفيذ وتسريع مشاريع التعاون والعمل على استكشاف أخرى في المجالات ذات الأولوية لاسيما قطاعات الصناعة، الطاقة والمناجم، الفلاحة، النقل، السياحة، الصحة، العمل والضمان الاجتماعي والثقافة.



وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي نصت خارطة الطريق على دراسة سبل وإمكانيات تجسيد مشاريع الشراكة في مجالات الصناعات التحويلية، المناولة الصناعية، مواد البناء، الصناعات الكيميائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.



وأشارت الخارطة إلى تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تهيئة وإنجاز المناطق الصناعية بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وشركة المدن الصناعية الأردنية.



مباحثات في قطاعات الصناعة والعمل والنقل



كما أجرى الشمالي مباحثات ثنائية مع وزير الصناعة الجزائري وبحثا خلال هذا اللقاء وضعية التعاون الصناعي الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز تدفق الاستثمارات البينية.



وبحث الشمالي أيضا مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي وكذلك آخر ترتيبات استقبال المرضى الجزائريين للعلاج في المملكة حيث تم تحديد 6 مستشفيات أردنية لاستقبالهم حيث سيسرع تشغيل خط الطيران المباشر الإجراءات اللازمة للبدء بمعالجتهم في المملكة وبانتظار توقيع البروتوكولات اللازمة من قبل تلك المستشفيات كل على حدة.



والتقى الشمالي بوزير النقل الجزائري كمال بلجود بحضور مدير عام الملكية حيث تم الاتفاق على الترتيبات النهائية الخاصة بتشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين والذي سيتم تشغيله اعتبارا من التاسع من الشهر المقبل بواقع رحلتين للملكية الأردنية تتبعها الخطوط الجزائرية في الخامس عشر من الشهر ذاته.

مباحثات في قطاع السياحة

وقد بحث وزير السياحة والآُثار مكرم القيسي مع وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري ياسين حمادي بمشاركة وزير الاستثمار خلود السقاف آليات تعزيز التعاون في المجالات السياحية.

وفي ضوء المؤهلات التي يزخر بها البلدان والفرص المتاحة للاستثمار لكليهما اتفق الطرفان على التعاون في مجال السياحة العلاجية والدينية والصحراوية من خلال الاستثمار وخلق مسارات مشتركة والتكوين والتأهيل والترويج البيني وكذلك استكمال الإطار القانوني للتعاون الثنائي في مجال السياحة.

مباحثات في قطاع الزراعة

كما التقى وزير الزراعة خالد الحنيفات بوزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني وتناول اللقاء واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال الفلاحي وسبل تعزيزه وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون وتجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة والزراعة بالنظر إلى القدرات المتوفرة في البلدين.

وتم التأكيد على أهمية تزويد المملكة بشروط إقامة إستثمارات أردنية ومتطلبات الإستثمار بالأراضي الزراعية في الجزائر بالإضافة الى متطلبات استيراد المحاصيل الزراعية من الجزائر. على أن يقوم وفد أردني بزيارة قريبة للجزائر للاطلاع أكثر على آليات الاستثمار في الأراضي الزراعية.





مباحثات في قطاع الصحة

واستقبل وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي وزير الصحة فراس الهواري بحضور وزير الصناعة الصيدلانية علي عون.

وشكل اللقاء فرصة للطرفين لإجراء تقييم شامل لمجالات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في القطاع الصحي ومحطة لدراسة السبل الكفيلة للدفع بها إلى مستويات اعلى.

وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بمستوى علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقين بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين وفق برنامج عمل يتضمن عديد النشاطات من بينها إقامة برامج توأمة بين المؤسسات الإستشفائية والصحية للبلدين وتبادل التجارب والخبرات والزيارات بين الأطقم الطبية بالإضافة إلى إقامة أنشطة علمية وطبية وفق أجندة محددة تحسبا لمشروع الإتفاقية التي سيتم توقيعها بين البلدين.

وفيما يتعلق بتكثيف وتوسيع أنشطة التعاون القطاعي اتفق الجانبان على ضرورة استغلال فرص التعاون المتاحة والقائمة، والعمل على استكشاف فرص أخرى في المجالات ذات الأولوية على غرار مجال الأدوية.

مباحثات في قطاع الطاقة

واستقبل وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وتم استعراض حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وسبل ترقية وتعزيز هذا التعاون لاسيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وفي مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

كما تطرق الجانبان الى سبل تعزيز التعاون والاستثمار في مجال المناجم ولاسيما استغلال الفوسفات والاسمدة الفوسفاتية وفي مجال الدراسات الجيولوجية المنجمية.

واتفق الطرفان على وضع برنامج عمل وعقد لقاءات بين خبراء البلدين ووضع خارطة طريق لتجسيد هذه الاتفاقات في مجالات تسويق الغاز والطاقة المتجددة وفي مجال استغلال الفوسفات والأمونيا والدراسات الجيولوجية.

مباحثات في مجال الاستثمار

وأكدت وزير الاستثمار خلود السقاف خلال اللقاءات أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في ضوء الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وعرضت لقانون تنظيم البيئة الاستثمارية وأهم المزايا والحوافز الممنوحة بموجبه والتوافق على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الاستثمار والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات في كلا البلدين.

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