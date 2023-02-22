انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر 22-2-2023.. الناس زعلانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22 فبراير 2023، الثبات على ما وصلت إليه منذ بداية الحالي من زيادة وارتفاع كبير للغاية، ومع بداية التداول الصباحي، استقرت الأسعار، مقارنة بـ سعر الدواجن أمس، إذ سجل سعر الكيلو ما بين 76 جنيها و78 جنيها في المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم