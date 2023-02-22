انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر 22-2-2023.. الناس زعلانة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 22 فبراير 2023، الثبات على ما وصلت إليه منذ بداية الحالي من زيادة وارتفاع كبير للغاية، ومع بداية التداول الصباحي، استقرت الأسعار، مقارنة بـ سعر الدواجن أمس، إذ سجل سعر الكيلو ما بين 76 جنيها و78 جنيها في المزرعة.
أسعار الدواجن اليوم
يستعرض موقع دوت الخليج في التقرير التالي، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، في أسواق الجملة وللمستهلك.
أسعار الدواجن اليوم في مصر
عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أشار إلى أن أسعار الدواجن، سعرها غير مستقر المدة الحالية، وتختلف من مكان لمكان خلال المدة الحالية، وأن الارتفاع الحادث لن تستمر طويلا.
أسعار الدواجن البلدي
سجلت الدواجن البلدي نحو 85 جنيها و88 جنيها.
بورصة الدواجن اليوم
جاءت الأسعار كالتالي:
- ارتفع كيلو البانيه المدة الحالية، ليسجل نحو 170 جنيها و200 جنيه.
- الدواجن الساسو زاد سعرها فبدأت من 76 جنيها في المزرعة.
- الكتاكيت اليوم سجلت بداية من 25 جنيها إلى 30 جنيها.
- سعر كيلو الأوراك سجلت سعر 90 جنيها.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
- جاء سعر الدواجن البيضاء نحو 82 جنيها و85 جنيها للكيلو.
- سعر الرومي اليوم بدأ من 90 جنيها إلى 125 جنيها للكيلو في السوق.
- طرح البط اليوم بسعر 55 جنيها و85 جنيها للكيلو.