انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22-2-2023.. شوف الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، على نفس أسعار أمس الثلاثاء إذ طرح البيض في الأسواق المدة الماضية بسعر مرتفع للغاية، ولا يزل محافظًا على ارتفاعه، إذ أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المدة المقبلة ستشهد تراجع في الأسعار، كما أكد استقرار السعر صباح اليوم في مختلف أسواق مصر مقارنة بـ سعر كرتونة البيض أمسِ.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليج”، يسعرض في السطور التالية، سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، للمستهلك وفي أسواق الجملة، التي جاءت على النحو التالي.