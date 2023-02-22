سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22-2-2023.. شوف الجديد

رياض - احمد صلاح - تداول سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، على نفس أسعار أمس الثلاثاء إذ طرح البيض في الأسواق المدة الماضية بسعر مرتفع للغاية، ولا يزل محافظًا على ارتفاعه، إذ أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المدة المقبلة ستشهد تراجع في الأسعار، كما أكد استقرار السعر صباح اليوم في مختلف أسواق مصر مقارنة بـ سعر كرتونة البيض أمسِ.
سعر كرتونة البيض اليوم
سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك
طرح سعر الكرتونة اليوم في مصر، ما بين 90 إلى 125 جنيها، فجاء سعر البيض الأبيض نحو 110 جنيهات للمستهلك، والبيض الأحمر سجل سعر 125 جنيها للمستهلك أيضًا، وربما تختلف الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض حسب المنطقة والتاجر.
سعر كرتونة البيض الأحمر
سجلت كرتونة البيض الأحمر سعر مرتفع للغاية منذ مدة ولا تزل الزيادة ثابتة، فسجلت في المزرعة 115 جنيهًا وتزيد ما بين 5 إلى 10 جنيهات، لتباع للمستهلك ما بين 120 إلى 125 جنيهًا.
أسعار البيض البلدي
سجلت الكرتونة البلدي ارتفاع قياسي أيضًا، فسجلت في المزرعة بداية من 105 جنيهات، و من 115 جنيها للمستهلك، وهو سعر مرتفع أيضًا للغاية.
أسعار البيض الصحراوي
ثبت البيض الصحراوي على سعر 90 إلى 120 جنيها للكرتونة في الأسواق