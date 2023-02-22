انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي بالمصري 22-2-2023.. المعتمرين مترقبين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، استقرارًا مع بداية التداول الصباحي في عدد من البنوك والمصارف المصرية، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 في البنوك والمصارف العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي بالمصري

استقر سعر صرف الريال السعودي، مع بداية التداول الصباحي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، في البنوك والمصارف، إذ واصلت العملة السعودية، تباينها وثبات نسبي في سعر الصرف أمام الجنيه المصري منذ بداية الشهر الحالي، لا سيما بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري المدة الماضية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل في البنك الأهلي المصري بنحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.

سجل في بنك البركة الإسلامي، نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر، نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع

سجل في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.