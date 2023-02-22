انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22-2-2023.. خد الجديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الأربعاء 23 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، استقرارًا، في البنوك والمصارف العاملة في مصر، ويستمر تراجعه في السوق السوداء.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

تراجع سعر الدينار الكويتي، بقوة في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، تزامنًا مع استقرار الصرف بالبنوك والمصارف العاملة في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ثبت سعر الصرف للدينار الكويتي في البنك المركزي عند قيمة 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وجاءت أسعار الدينار الكويتي مع صباح اليوم الأربعاء في مختلف البنوك المصرية أمام الجنيه المصري كالتالي:

سجل في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

سجل في بنك الاستثمار العربي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.

سجل في البنك التجاري الدُّوَليّ، نحو 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.