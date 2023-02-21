انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي الثلاثاء 21-2-2023.. متصدر العملات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، سجل سعر الدينار الكويتي تباين وثبات كبير، في البنوك والمصارف المحلية، وفي الوقت ذاته، واصلت العملة الكويتية تراجعها في السوق السوداء.
سعر الدينار الكويتي
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
واصل سعر الدينار الكويتي، التراجع بقوة في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، في ظل ثبات سعر الصرف بالبنوك والمصارف العاملة في السوق المصرية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الصرف في البنك المركزي قيمة 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
- بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.
- ثبت سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، قيمة نحو 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 99.75 جنيه للشراء، و99.97 جنيه للبيع.
- سجل الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، قيمة 99.65 جنيه للشراء، و99.75 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ، قيمة 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.
- سجل الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي، قيمة 99.65 جنيه للشراء، و 99.75 جنيه للبيع.