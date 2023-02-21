انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي الثلاثاء 21-2-2023.. متصدر العملات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، سجل سعر الدينار الكويتي تباين وثبات كبير، في البنوك والمصارف المحلية، وفي الوقت ذاته، واصلت العملة الكويتية تراجعها في السوق السوداء.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك والمصارف المصرية.

واصل سعر الدينار الكويتي، التراجع بقوة في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، في ظل ثبات سعر الصرف بالبنوك والمصارف العاملة في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الصرف في البنك المركزي قيمة 99.73 جنيه للشراء، وسعر 99.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية